Der SV 1922 Pouch-Rösa hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den Dessauer SV 97 I mit 1:4 (0:1).

Sebastian Von Klöden (Dessauer SV 97 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. In der zweiten Halbzeit setzte Dessau noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor durch Paul Apel erzielt.

SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 im Rückstand – 60. Minute

Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Steve Jornitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Shaba (75. Tale), Hänisch (75. Schubert), Da Silva Semedo, Paschos, Hulovych, Synovyd, Gentil Da Cunha, Ersed (60. Camara), Kunyk, Robalo

Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel, Schlichting (68. Abaszada), Jornitz (90. Browne), Kieseler, Berger, Von Klöden, Merkel, Dieckow (87. Kamschütz), Eckersberg, Yousef (76. Markert)

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40