Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 4:0 (3:0) ging der SV Allemannia 08 Jessen von Trainer Julius Sahr aus dem Spiel mit dem SV Friedersdorf vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die 37 Besucher auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 4:0 (3:0) deutlich.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Julius Sahr, als Jannik-Noah Winter für Jessen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Winter (41.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Michel Nick Wedmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Jessener entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Peinl (43. Wedmann), Olexy, Quinque (68. Sachse), Heinze, Heinrich, J. Michlick, Winter (82. Michalke), M. Michlick (77. Böhme), Krause (46. Alalawi), Weidmann

SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Janssen, Vereshchaka, Mühlbauer, Walter, Mieth, Seiring, Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Stolzenhain (75. Rickelt), Kökel (72. Rohde)

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37