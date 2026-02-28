Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 107 Zuschauer waren live dabei.

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Anton Kilian für Jessen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 91. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter, Heinrich, Wedmann (70. Ockler), Olexy, Weidmann, J. Michlick, Böhme (70. Alalawi), M. Michlick (88. Philipp), Heinze, Kilian (78. Peinl)

SV GOLPA: Birken – Reiche, Vetter, Micklisch, Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Neumann, Thiecke, Krause, Neuwirth (43. Marquardt), Schmidt

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107