Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mustafa Alalawi den Ball ins Netz (23.).

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Schüler, Michlick, Quinque (71. Wilhelms), Krause (60. Askar), Heinze (60. Michalke), Alalawi, Olexy (71. Becker), Heinrich, Weidmann, Wedmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Furchner, Griedel, Raiskup, Schüler, Krüger, Jäckel, Kruse, Eigendorf (46. Zeise), Geißler, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66