Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 vorne – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Jessener gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter, Böhme (70. Alalawi), M. Michlick (88. Philipp), J. Michlick, Olexy, Heinze, Heinrich, Weidmann, Kilian (78. Peinl), Wedmann (70. Ockler)

SV GOLPA: Birken – Krause, Micklisch, Vetter, Schönerstedt (81. Hannusch), Reiche, Thiecke, Neumann, Schmidt, Schmidt, Neuwirth (43. Marquardt)

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107