Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän überlegen.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Spielminute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Jessener legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Mustafa Alalawi der Torschütze (23.).

23. Minute: SV Allemannia 08 Jessen führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Alalawi, Krause (60. Askar), Weidmann, Michlick, Quinque (71. Wilhelms), Wedmann, Schüler, Heinrich, Heinze (60. Michalke), Olexy (71. Becker)

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Eigendorf (46. Zeise), Kruse, Geißler, Gäbelt, Raiskup, Griedel, Furchner, Krüger, Jäckel

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66