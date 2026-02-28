Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 107 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA freuen.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Anton Kilian für Jessen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

91. Minute: SV Allemannia 08 Jessen baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Jessener gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Böhme (70. Alalawi), Wedmann (70. Ockler), Heinrich, Olexy, M. Michlick (88. Philipp), Heinze, Kilian (78. Peinl), J. Michlick, Winter, Weidmann

SV GOLPA: Birken – Vetter, Neumann, Neuwirth (43. Marquardt), Schmidt, Schmidt, Micklisch, Reiche, Schönerstedt (81. Hannusch), Thiecke, Krause

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107