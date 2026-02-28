Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 107 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 vorne – 91. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Jessener entschieden. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Kilian (78. Peinl), Olexy, M. Michlick (88. Philipp), J. Michlick, Winter, Wedmann (70. Ockler), Weidmann, Heinze, Böhme (70. Alalawi), Heinrich

SV GOLPA: Birken – Neuwirth (43. Marquardt), Reiche, Neumann, Thiecke, Schmidt, Schmidt, Krause, Schönerstedt (81. Hannusch), Vetter, Micklisch

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107