Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 66 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Michel Nick Wedmann (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mustafa Alalawi den Ball ins Netz (23.).

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 23 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Wittenbergern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick, Weidmann, Alalawi, Schüler, Olexy (71. Becker), Krause (60. Askar), Wedmann, Heinze (60. Michalke), Heinrich, Quinque (71. Wilhelms)

SV Seegrehna: Brandenburg – Raiskup, Eigendorf (46. Zeise), Krüger, Furchner, Schüler, Kruse, Jäckel, Gäbelt, Griedel, Geißler

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66