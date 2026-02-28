Der SV Allemannia 08 Jessen erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Anton Kilian für Jessen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 90+1: SV Allemannia 08 Jessen baut Führung auf 2:0 aus

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze, M. Michlick (88. Philipp), Weidmann, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Winter, Böhme (70. Alalawi), Olexy, Heinrich, Kilian (78. Peinl)

SV GOLPA: Birken – Thiecke, Reiche, Krause, Neuwirth (43. Marquardt), Schmidt, Vetter, Schmidt, Micklisch, Schönerstedt (81. Hannusch), Neumann

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107