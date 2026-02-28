Ergebnis 17. Spieltag SV Allemannia 08 Jessen siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen SV GOLPA
Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 107 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Jessen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 17
91. Minute: SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 Vorsprung
Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA
SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, M. Michlick (88. Philipp), Böhme (70. Alalawi), Heinrich, Kilian (78. Peinl), Heinze, Olexy, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Winter
SV GOLPA: Birken – Micklisch, Vetter, Krause, Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Neumann, Neuwirth (43. Marquardt), Thiecke, Schmidt, Reiche
Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107