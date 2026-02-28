Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 107 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

91. Minute: SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 Vorsprung

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Heinze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, M. Michlick (88. Philipp), Böhme (70. Alalawi), Heinrich, Kilian (78. Peinl), Heinze, Olexy, Wedmann (70. Ockler), J. Michlick, Winter

SV GOLPA: Birken – Micklisch, Vetter, Krause, Schmidt, Schönerstedt (81. Hannusch), Neumann, Neuwirth (43. Marquardt), Thiecke, Schmidt, Reiche

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107