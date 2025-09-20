Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 66 Zuschauer waren live dabei.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

In Minute 18 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Michel Nick Wedmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Mustafa Alalawi (23.) erzielt wurde.

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 23

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Allemannia 08 Jessen steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick, Wedmann, Schüler, Alalawi, Weidmann, Quinque (71. Wilhelms), Heinze (60. Michalke), Olexy (71. Becker), Krause (60. Askar), Heinrich

SV Seegrehna: Brandenburg – Eigendorf (46. Zeise), Krüger, Furchner, Schüler, Griedel, Jäckel, Geißler, Raiskup, Kruse, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66