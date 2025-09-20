Dem SV Allemannia 08 Jessen gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 66 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Jessener legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Mustafa Alalawi der Torschütze (23.).

SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 vorne – Minute 23

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seegrehna doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Seegrehna erlangte (90.+2). Die Jessener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Schüler, Wedmann, Quinque (71. Wilhelms), Heinrich, Michlick, Heinze (60. Michalke), Krause (60. Askar), Alalawi, Olexy (71. Becker)

SV Seegrehna: Brandenburg – Gäbelt, Geißler, Furchner, Eigendorf (46. Zeise), Kruse, Krüger, Griedel, Raiskup, Schüler, Jäckel

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66