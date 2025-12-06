Dem SV Blau-Rot Coswig glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jan-Erik Bergt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Coswiger legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig baut Führung auf 2:0 aus

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bergt den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (82.). Damit war der Erfolg der Coswiger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (88. M. Seifert), Guroll (85. Kanzenbach), Ristok, Kuschert, Scheller, Bergt, J. Seifert, Körner (78. Fischer), Warnecke, Hoffmann (71. Ziem)

SV Seegrehna: Janihsek – Gäbelt, Kruse, Ruprecht, Schüler, Jäckel, Geißler, Thauer, Furchner (57. Fricke), Böhme (30. Schenke), Raiskup (78. Poppe)

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48