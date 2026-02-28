Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Lerchenfeld ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Coswiger gewannen knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf.

Nach nur 21 Minuten schoss Laurence Fynn Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Die Coswiger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Brian-Lucas Körnicke der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig mit 2:0 vorne – 86. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Körnicke (89. Fischer), Hoffmann (81. Ziem), Ristok (89. Weber), Bergt, Scheller, Schaaf (81. Meyers), Guroll (46. Schölzel), Plotz, Löwe

SV Friedersdorf: Hahn – Stolzenhain (51. Stucke), Krasnokutskyi, Kökel, Vereshchaka, Thiel, Walter, Janssen, Mieth, Hartmann (89. Müller), Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47