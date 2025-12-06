Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten das Team aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Jan-Erik Bergt (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jean-Pascal Körner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 42

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Bergt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (82.). In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (85. Kanzenbach), Weber (88. M. Seifert), Hoffmann (71. Ziem), Scheller, Ristok, Körner (78. Fischer), Warnecke, Bergt, J. Seifert, Kuschert

SV Seegrehna: Janihsek – Furchner (57. Fricke), Geißler, Kruse, Böhme (30. Schenke), Ruprecht, Gäbelt, Schüler, Thauer, Raiskup (78. Poppe), Jäckel

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48