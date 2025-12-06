Der SV Blau-Rot Coswig errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten das Team aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Coswiger waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Jean-Pascal Körner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Minute 42: SV Blau-Rot Coswig baut Führung auf 2:0 aus

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Coswiger den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (88. M. Seifert), J. Seifert, Warnecke, Kuschert, Körner (78. Fischer), Hoffmann (71. Ziem), Guroll (85. Kanzenbach), Bergt, Scheller, Ristok

SV Seegrehna: Janihsek – Raiskup (78. Poppe), Schüler, Thauer, Geißler, Ruprecht, Böhme (30. Schenke), Jäckel, Furchner (57. Fricke), Gäbelt, Kruse

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48