Der SV Blau-Rot Coswig errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen das Team aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Jan-Erik Bergt (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Coswiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde ein weiteres Tor durch Jean-Pascal Körner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig führt mit 2:0 – 42. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Coswiger als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Scheller, Körner (78. Fischer), Guroll (85. Kanzenbach), J. Seifert, Hoffmann (71. Ziem), Ristok, Bergt, Kuschert, Weber (88. M. Seifert)

SV Seegrehna: Janihsek – Thauer, Furchner (57. Fricke), Ruprecht, Raiskup (78. Poppe), Geißler, Gäbelt, Schüler, Böhme (30. Schenke), Jäckel, Kruse

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48