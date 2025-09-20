Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Empor Waldersee.

Coswig/MTU. Nach haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee am Samstag 3:2 (0:1) getrennt. In einer überraschenden Wende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem deutlichen Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Hannes Bruch (SG Empor Waldersee) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte gast noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Fynn Rubitzsch erzielt.

SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 im Rückstand – 55. Minute

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Lennart Giese ersetzte Jan-Niklas Seifert und Vincent Weber kam rein für Hugo Guroll. Auf der Gastseite sprang Victor Alfonso Samaniega Lopez für Ebrima Ceesay ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Giese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Coswig sicherte (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Bergt, Scheller (63. Körner), Schaaf (56. Schölzel), Körnicke, Löwe, Guroll (83. Weber), Ziem, Seifert (76. Giese), Saage (46. Kappel)

SG Empor Waldersee: Köhler – Schäfer, John, Chebbah, Griebner, Rubitzsch (63. Herro), Ceesay (73. Samaniega Lopez), Schulze, Vogel, Westendorf, Bruch (48. Schilling)

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57