Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde das zweite Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 86: SV Blau-Rot Coswig mit 2:0 Vorsprung

Am Ende des Duells sollte es dem SV Friedersdorf doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Thiel den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Friedersdorf erlangte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Ristok (89. Weber), Hoffmann (81. Ziem), Guroll (46. Schölzel), Schaaf (81. Meyers), Warnecke, Körnicke (89. Fischer), Bergt, Löwe, Plotz

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Rickelt, Thiel, Janssen, Mieth, Hartmann (89. Müller), Stolzenhain (51. Stucke), Krasnokutskyi, Kökel, Walter

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47