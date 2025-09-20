Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Empor Waldersee heimste der SV Blau-Rot Coswig am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Coswig/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem klaren Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Thomas Schmidt vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Hannes Bruch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (39.). Die gaster legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fynn Rubitzsch der Torschütze (55.).

SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 zurück – Minute 55

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten acht Minuten legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Lennart Giese kam rein für Jan-Niklas Seifert und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite sprang Victor Alfonso Samaniega Lopez für Ebrima Ceesay ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lennart Giese (Coswig) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Coswiger Mannschaft erzielen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Guroll (83. Weber), Bergt, Schaaf (56. Schölzel), Löwe, Saage (46. Kappel), Scheller (63. Körner), Ziem, Seifert (76. Giese), Warnecke

SG Empor Waldersee: Köhler – John, Rubitzsch (63. Herro), Westendorf, Griebner, Bruch (48. Schilling), Vogel, Chebbah, Schäfer, Ceesay (73. Samaniega Lopez), Schulze

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57