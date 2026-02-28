Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Die 47 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Laurence Fynn Hoffmann traf für den SV Blau-Rot Coswig in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Das zweite Tor konnten die Coswiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Brian-Lucas Körnicke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

86. Minute: SV Blau-Rot Coswig baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit nutzte der SV Friedersdorf doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Patrick Thiel (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (46. Schölzel), Warnecke, Körnicke (89. Fischer), Plotz, Löwe, Scheller, Bergt, Ristok (89. Weber), Hoffmann (81. Ziem), Schaaf (81. Meyers)

SV Friedersdorf: Hahn – Rickelt, Thiel, Krasnokutskyi, Hartmann (89. Müller), Janssen, Vereshchaka, Kökel, Stolzenhain (51. Stucke), Walter, Mieth

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47