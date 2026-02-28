Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Laurence Fynn Hoffmann traf für den SV Blau-Rot Coswig in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Das zweite Tor konnten die Coswiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Brian-Lucas Körnicke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

86. Minute: SV Blau-Rot Coswig liegt mit 2:0 vorne

Am Ende des Duells sollte es dem SV Friedersdorf doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Thiel den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Friedersdorf erlangte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Plotz, Scheller, Bergt, Körnicke (89. Fischer), Guroll (46. Schölzel), Ristok (89. Weber), Schaaf (81. Meyers), Löwe, Hoffmann (81. Ziem), Warnecke

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann (89. Müller), Stolzenhain (51. Stucke), Mieth, Kökel, Vereshchaka, Rickelt, Krasnokutskyi, Thiel, Janssen, Walter

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47