Der SV Blau-Rot Coswig sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Empor Waldersee.

Coswig/MTU. Nach haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee am Samstag 3:2 (0:1) getrennt. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem klaren Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Hannes Bruch (SG Empor Waldersee) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die gaster legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Fynn Rubitzsch der Torschütze (55.).

55. Minute: SV Blau-Rot Coswig liegt 0:2 zurück

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite verließ Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Coswiger Team den Sieg zu bescheren (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller (63. Körner), Guroll (83. Weber), Bergt, Warnecke, Körnicke, Ziem, Saage (46. Kappel), Schaaf (56. Schölzel), Seifert (76. Giese), Löwe

SG Empor Waldersee: Köhler – Ceesay (73. Samaniega Lopez), Schulze, Chebbah, Westendorf, Bruch (48. Schilling), Rubitzsch (63. Herro), Schäfer, John, Griebner, Vogel

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57