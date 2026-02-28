Der SV Blau-Rot Coswig errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Laurence Fynn Hoffmann (SV Blau-Rot Coswig) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. Das zweite Tor konnten die Coswiger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Brian-Lucas Körnicke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Blau-Rot Coswig liegt in Minute 86 2:0 vorn

In der Nachspielzeit nutzte der SV Friedersdorf doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Patrick Thiel (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Friedersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann (81. Ziem), Plotz, Löwe, Scheller, Körnicke (89. Fischer), Bergt, Warnecke, Ristok (89. Weber), Guroll (46. Schölzel), Schaaf (81. Meyers)

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel, Vereshchaka, Thiel, Janssen, Hartmann (89. Müller), Krasnokutskyi, Walter, Mieth, Stolzenhain (51. Stucke), Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47