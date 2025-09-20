Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 3:2 (0:1)-Triumph über die SG Empor Waldersee.

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Wende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem klaren Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Thomas Schmidt, als Hannes Bruch für gast traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die gaster legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fynn Rubitzsch der Torschütze (55.).

SV Blau-Rot Coswig sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 55

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten acht Minuten legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite räumte Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Lennart Giese den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Coswig sicherte (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Coswiger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Seifert (76. Giese), Löwe, Schaaf (56. Schölzel), Bergt, Körnicke, Scheller (63. Körner), Saage (46. Kappel), Guroll (83. Weber), Ziem, Warnecke

SG Empor Waldersee: Köhler – Schäfer, Chebbah, Griebner, Ceesay (73. Samaniega Lopez), Schulze, John, Vogel, Rubitzsch (63. Herro), Westendorf, Bruch (48. Schilling)

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57