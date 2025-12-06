Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Coswig vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna freuen.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Seegrehna durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jan-Erik Bergt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jean-Pascal Körner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig führt nach 42 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bergt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (82.). Damit war der Erfolg der Coswiger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körner (78. Fischer), Guroll (85. Kanzenbach), Bergt, Kuschert, Warnecke, Scheller, Ristok, Hoffmann (71. Ziem), Weber (88. M. Seifert), J. Seifert

SV Seegrehna: Janihsek – Böhme (30. Schenke), Ruprecht, Thauer, Gäbelt, Geißler, Raiskup (78. Poppe), Furchner (57. Fricke), Jäckel, Schüler, Kruse

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48