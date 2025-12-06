Der SV Blau-Rot Coswig erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Coswig/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän.

Jan-Erik Bergt (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Coswiger legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Jean-Pascal Körner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Minute 42: SV Blau-Rot Coswig liegt mit 2:0 vorne

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Coswiger den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok, Warnecke, Weber (88. M. Seifert), Körner (78. Fischer), Guroll (85. Kanzenbach), Hoffmann (71. Ziem), Scheller, J. Seifert, Kuschert, Bergt

SV Seegrehna: Janihsek – Furchner (57. Fricke), Schüler, Geißler, Kruse, Raiskup (78. Poppe), Ruprecht, Gäbelt, Böhme (30. Schenke), Thauer, Jäckel

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48