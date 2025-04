Der SV Blau-Rot Coswig errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 130 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Coswig/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Dessau mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Tim Schölzel für Coswig traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Fabian Scheller (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Minute 70: SV Blau-Rot Coswig mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Dessauer SV 97 I musste einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Jan-Erik Bergt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (90.). Die Coswiger sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – Dessauer SV 97 I

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Bergt, T. Schölzel, Körnicke, J. Seifert (65. N. Schölzel), Warnecke, Ziem, Löwe, Scheller (83. Fischer), Meyers (12. Kappel), Barth (72. Böhme)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kamschütz, Zabel (90. Hulwa), Von Klöden (46. Richter), Merkel, Hoffmann, Markert (78. Abaszada), Dieckow (68. Yousef), Schweininger, Brenner (90. Thiele), Kieseler

Tore: 1:0 Tim Schölzel (63.), 2:0 Fabian Scheller (70.), 3:0 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Mathias Thielbeer; Zuschauer: 130