Kein Punktgewinn für SV Blau-Rot Coswig: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt einstecken.

Coswig/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der TuS Kochstedt am Samstag 2:3 (1:1) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Brian-Lucas Körnicke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Willi Veith Böhme den Ball ins Netz.

SV Blau-Rot Coswig Kopf an Kopf mit TuS Kochstedt – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte zweimal Gelb ein. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In der allerletzten Minute konnte Noah Samuel Hensen (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Dessauer Mannschaft erzielen (90.). Die Coswiger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Ristok, Warnecke, Schaaf, Bergt, Weber (90. Ziem), Körnicke, Guroll, Körner, Hoffmann (68. Seifert)

TuS Kochstedt: Rosner – Streuber (70. Denell), Richter, Böhme, Buschmann (90. Ziemba), Hajowsky (46. Krieg), Landgraf, Hensen, Zuchowski, Zabel, Krüger

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30