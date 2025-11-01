Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Blau-Rot Coswig mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Elster Bau Sportpark ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Zahna-Elsteraner gewannen deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Coswig.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yannick Schüler der Torschütze (45+2.).

Minute 45+2: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schüler traf gleich mehrmals – in Minute 66 und 73. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Schüler den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. Die Zahna-Elsteraner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Blau-Rot Coswig

SV Eintracht Elster: Juhasz – Göbel, M. Witzel (86. Zoberbier), D. Schüler (76. Schuschke), Kase, Engelhardt, Schutzsch (86. L. Witzel), Y. Schüler, Dietze (88. Jahn), Lavrov, Schneider

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Gliese (46. Schaaf), Kappel, Ristok (77. Weber), Warnecke, Seifert, Guroll, Ziem (85. Ziem), Scheller, Bergt

Tore: 1:0 Philipp Schneider (37.), 2:0 Yannick Schüler (45.+2), 3:0 Yannick Schüler (66.), 4:0 Yannick Schüler (73.), 5:0 Yannick Schüler (88.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 61