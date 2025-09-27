Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Fünfmal hat der SV Eintracht Elster am Samstag gegen die Gäste aus Friedersdorf eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Zahna-Elsteraner.

Maurice Witzel (SV Eintracht Elster) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze.

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 30. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Yannick Schüler traf in Minute 57, Eric Schutzsch in Minute 67 und Florian Dietze in Minute 79. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Nick Hartmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Elster wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Friedersdorf

SV Eintracht Elster: Ruß – M. Witzel, Kase, Lavrov, Y. Schüler (85. L. Witzel), Schutzsch (71. Remme), Schneider (82. Kupplich), Göbel, Zoberbier (66. D. Schüler), Dietze, Engelhardt (85. Jahn)

SV Friedersdorf: Hahn – Walter, Kowalski, Janssen, Vereshchaka, Seiring, Stolzenhain, Kökel (46. Krasnokutskyi), Rohde (68. Fischer), Hartmann, Jefkay

Tore: 1:0 Maurice Witzel (3.), 2:0 Philipp Schneider (30.), 3:0 Yannick Schüler (57.), 4:0 Eric Schutzsch (67.), 5:0 Florian Dietze (79.), 5:1 Nick Hartmann (81.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Sascha Ließmann; Zuschauer: 44