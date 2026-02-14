Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Eintracht Elster vor 60 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Zahna-Elster/MTU. Die 60 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän.

Philipp Schneider traf für den SV Eintracht Elster in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz.

Minute 45+1: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 4:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – L. Witzel (75. Schüler), Schutzsch, Lavrov, Engelhardt, Schneider (81. Donath), Schuschke, Dietze, T. Richter, M. Witzel, Kase

TuS Kochstedt: Jeßwein – Zabel, Ziemba (63. Täubrecht), Landgraf, Streuber, Rüdiger (56. Karbath), Krüger, Böhme, Ihbe, Richter, Hensen

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60