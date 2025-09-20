Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Friedersdorf ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV GOLPA. 55 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.

In Minute 20 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Kowalski, Seiring, Jefkay, Kökel (76. Kauna), Janssen, Hartmann, Vereshchaka, Rohde (68. Krasnokutskyi), Stolzenhain (54. Fischer), Walter

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (64. Werner), Götz, Thiecke, Krause, Schönerstedt (64. Marquardt), Schröter, Schmidt, Micklisch, Reiche (64. Reichmann), Schmidt

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55