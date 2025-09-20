Der SV Friedersdorf sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. Im Sport- u.Freizeitzentrum haben 55 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Friedersdorf und dem SV GOLPA verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 20 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Muldestauseer haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Vereshchaka, Seiring, Walter, Kowalski, Jefkay, Hartmann, Kökel (76. Kauna), Janssen, Rohde (68. Krasnokutskyi), Stolzenhain (54. Fischer)

SV GOLPA: Hennig – Krause, Thiecke, Schröter, Götz, Schmidt, Schmidt, Reiche (64. Reichmann), Schönerstedt (64. Marquardt), Burmeister (64. Werner), Micklisch

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55