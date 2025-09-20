Der SV Friedersdorf errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Friedersdorf und SV GOLPA mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 55 Zuschauer waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

In Minute 20 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Kowalski, Rohde (68. Krasnokutskyi), Janssen, Jefkay, Kökel (76. Kauna), Hartmann, Seiring, Walter, Stolzenhain (54. Fischer), Vereshchaka

SV GOLPA: Hennig – Götz, Schröter, Thiecke, Schönerstedt (64. Marquardt), Schmidt, Schmidt, Reiche (64. Reichmann), Burmeister (64. Werner), Micklisch, Krause

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55