Muldestausee/MTU. Am Samstag haben sich der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Anton Trommer (SV Friedersdorf) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Muldestauseer konterten in der 33. Spielminute. Diesmal war Jan-Erik Bergt der Torschütze.

SV Friedersdorf Kopf an Kopf mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 33

Es stand Unentschieden. Der SV Blau-Rot Coswig konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Jan-Niklas Seifert versenkte den Ball in Minute 51. So einfach ließen sich die Muldestauseer jedoch nicht abhängen. Franz Seiring schoss und traf in Minute 66. Unentschieden. Die Coswiger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Bergt versenkte den Ball in Minute 70 ein weiteres Mal. Die Muldestauseer blieben ihnen auf den Fersen. Franz Seiring versenkte den Ball in der 74. Minute per Strafstoß, gefolgt von Lukasz Kowalski (77.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marco Tille. Spielstand 4:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger. Die Muldestauseer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Trommer (64. Fischer), Kowalski, Seiring, Rickelt (54. Thiel), Kökel, Schirnau (46. Schletter), Walter, Jefkay, Janssen, Mühlbauer

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Saage, Kappel, Seifert, Bergt, Löwe, Böhme, Barth, Scheller, Ristok (54. Ziem), Warnecke

Tore: 1:0 Anton Trommer (2.), 1:1 Jan-Erik Bergt (33.), 1:2 Jan-Niklas Seifert (51.), 2:2 Franz Seiring (66.), 2:3 Jan-Erik Bergt (70.), 3:3 Franz Seiring (74.), 4:3 Lukasz Kowalski (77.), 5:3 Franz Seiring (88.); Schiedsrichter: Maximilian Hebestreit (Zeitz); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 43