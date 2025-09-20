Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV GOLPA fuhr der SV Friedersdorf am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

SV Friedersdorf holt sich engen Triumph gegen SV GOLPA mit 1:0

Muldestausee/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Friedersdorf und SV GOLPA mit einem torarmen 1:0 (1:0). 55 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.

In Minute 20 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der SV Friedersdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (54. Fischer), Jefkay, Seiring, Walter, Kökel (76. Kauna), Kowalski, Rohde (68. Krasnokutskyi), Vereshchaka, Hartmann, Janssen

SV GOLPA: Hennig – Schönerstedt (64. Marquardt), Götz, Reiche (64. Reichmann), Micklisch, Thiecke, Schmidt, Schmidt, Burmeister (64. Werner), Krause, Schröter

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55