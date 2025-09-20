Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Friedersdorf ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV GOLPA.

Muldestausee/MTU. Im Sport- u.Freizeitzentrum haben 55 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Friedersdorf und dem SV GOLPA verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Nach lediglich 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA

SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (54. Fischer), Rohde (68. Krasnokutskyi), Seiring, Walter, Vereshchaka, Kowalski, Janssen, Hartmann, Jefkay, Kökel (76. Kauna)

SV GOLPA: Hennig – Thiecke, Schröter, Burmeister (64. Werner), Schmidt, Micklisch, Schönerstedt (64. Marquardt), Götz, Reiche (64. Reichmann), Krause, Schmidt

Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55