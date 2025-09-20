Ergebnis 5. Spieltag SV Friedersdorf sichert sich engen 1:0-Erfolg gegen SV GOLPA
Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Friedersdorf ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV GOLPA.
Muldestausee/MTU. Im Sport- u.Freizeitzentrum haben 55 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Friedersdorf und dem SV GOLPA verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).
Nach lediglich 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
Der SV Friedersdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA
SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (54. Fischer), Rohde (68. Krasnokutskyi), Seiring, Walter, Vereshchaka, Kowalski, Janssen, Hartmann, Jefkay, Kökel (76. Kauna)
SV GOLPA: Hennig – Thiecke, Schröter, Burmeister (64. Werner), Schmidt, Micklisch, Schönerstedt (64. Marquardt), Götz, Reiche (64. Reichmann), Krause, Schmidt
Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55