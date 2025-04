Muldestausee/MTU. Das Spiel zwischen Friedersdorf und Bitterfeld-Wolfen ist mit einer deutlichen 1:2 (1:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Max Eisfeld (Zörbig) eine Gelbe Karte an die Gäste (13.). Arved Nelles traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der SV Friedersdorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (20.). Die Bitterfeld-Wolfener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Nelles der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Friedersdorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Marcus Plomitzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (45.). Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Kökel (46. Kowalski), Rohde (62. Jefkay), Janssen, Schirnau (76. Walter), Mieth, Faber, Mühlbauer, Seiring, Plomitzer (62. Gräbe-Schmelzer), Castillo Pena (46. Vereshchaka)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann (76. Ristok), Tran Nguyen Gia, Eberhard, Hawel (14. Achilles), Riediger, Nelles (73. Jentzsch), Erler, Pötzsch, Strobel, Potapenko (90. Kirchhoff)

Tore: 0:1 Arved Nelles (16.), 0:2 Arved Nelles (25.), 1:2 Marcus Plomitzer (45.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Maik Weimer; Zuschauer: 165