Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Trainer Jens Borchers aus dem Duell mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 62 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Wittenberg mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jens Rosenbaum (Halle) eine Gelbe Karte an die Dessauer (49.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Lucas Klausnitzer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.). Die Dessauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Constantin Elias Richter der Torschütze (77.).

Minute 77: SV Germania 08 Roßlau liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jeremy-Niklas Berke traf in Minute 80 und Klausnitzer in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Lukas Ulrich Hanke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Die Dessauer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – FC Victoria Wittenberg

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Reichardt, Fleischer (60. Krug), Berke, Klausnitzer, Michaelis (60. Thauer), Richter, Seiffert, Lorenz (81. Möbius), Ruge (81. Heit), Franzel (81. Hanke)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Arlt (78. Vurmo), Wakrim, Zaddach, Müller (80. Rasche), Thöner, Jablonka, Körnig, Kießling, Ritter, Dorn (86. Müller)

Tore: 1:0 Lucas Klausnitzer (75.), 2:0 Constantin Elias Richter (77.), 3:0 Jeremy-Niklas Berke (80.), 4:0 Lucas Klausnitzer (83.), 5:0 Lukas Ulrich Hanke (88.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Robin Zenthöfer, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 62