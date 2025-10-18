Der SV GOLPA errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Michael Warnecke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Es blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Micklisch, Reiche, Götz, Schröter, L. F. Schmidt, Krause, Vetter, Reichmann, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Werner

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Löwe, Warnecke, Seifert (55. Körner), Schaaf, Saage, Ziem (46. Weber), Guroll, Ristok (90. Ziem), Giese, Plotz (90. Kanzenbach)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63