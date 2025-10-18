Der SV GOLPA errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Coswiger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (15.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV GOLPA gegen SV Blau-Rot Coswig – 15. Minute

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten darauf konnte Lennart Giese (Coswig) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Schröter, Götz, Vetter, Werner, L. F. Schmidt, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Reiche, Krause, Micklisch, Reichmann

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Ristok (90. Ziem), Warnecke, Schaaf, Giese, Plotz (90. Kanzenbach), Saage, Guroll, Ziem (46. Weber), Löwe, Seifert (55. Körner)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63