Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Es blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – L. F. Schmidt, Vetter, Krause, Werner, Götz, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Micklisch, Reiche, Schröter, Reichmann

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Schaaf, Saage, Löwe, Ristok (90. Ziem), Ziem (46. Weber), Guroll, Warnecke, Giese, Seifert (55. Körner), Plotz (90. Kanzenbach)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63