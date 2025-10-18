Ergebnis 8. Spieltag SV GOLPA sichert sich knappen 3:2-Erfolg gegen SV Blau-Rot Coswig
Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.
Möhlau/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.
Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).
Minute 15 SV GOLPA auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1
Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Es blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Möhlau
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 8
Unmittelbar darauf gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.
Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig
SV GOLPA: Birken – L. F. Schmidt, Vetter, Krause, Werner, Götz, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Micklisch, Reiche, Schröter, Reichmann
SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Schaaf, Saage, Löwe, Ristok (90. Ziem), Ziem (46. Weber), Guroll, Warnecke, Giese, Seifert (55. Körner), Plotz (90. Kanzenbach)
Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63