Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV GOLPA ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den SV Blau-Rot Coswig.

Möhlau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Coswiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Julian Schmidt der Torschütze (15.).

15. Minute SV GOLPA gleichauf mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Es blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern (83.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – J. Schmidt (80. Schönerstedt), L. F. Schmidt, Werner, Reiche, Micklisch, Krause, Götz, Vetter, Reichmann, Schröter

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Ristok (90. Ziem), Warnecke, Ziem (46. Weber), Saage, Plotz (90. Kanzenbach), Schaaf, Seifert (55. Körner), Giese, Löwe, Guroll

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63