Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der SV GOLPA gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Möhlau/MTU. Vor 58 Zuschauern hat sich das Team von Rene Brückner mit 0:3 (0:1) gegen Jessen geschlagen geben müssen.

Mustafa Alalawi (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Jessen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Michel Nick Wedmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Minute 49: SV GOLPA mit 0:2 im Rückstand

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Alalawi (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Möhlauer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, L. F. Schmidt, Reiche (65. Werner), Neumann (79. Bilau), J. Schmidt, Krause, Thiecke, Kästner (85. Marquardt), Burmeister (79. Schönerstedt), Schröter (33. Neuwirth)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Wedmann (73. Heinrich), Olexy, Ockler (70. Beetz), Heinze (68. Schüler), Alalawi (77. Askar), Michlick, Quinque, Michlick (62. Sachse), Winter

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58