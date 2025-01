Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf am Samstag nicht, als er sich vor 35 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den SV Blau-Rot Pratau verabschieden musste.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Maximilian Preuß für Pratau traf und in Minute 11 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Preuß den Ball ins Netz.

54. Minute: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Pratau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Marcus Schmidt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lukas Elmenthaler (Abtsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Abtsdorf erzielen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau noch eine Rote Karte ein. Die Wittenberger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV Blau-Rot Pratau

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Tietel, Jahn (46. Gresse), Nagel, Jentzsch (90. Neumann), Koppe, Elmenthaler, Winter (90. R. Heinze), Alter, T. Heinze (83. Räbiger), Brückner

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Bilke, Schmidt (77. Müller), Al Fadel Al Mahamid, Gässler, Schönebeck, Hölzel, Mainka (85. Richter), Preuß, Höse (90. Krohn), Bullert

Tore: 0:1 Maximilian Preuß (11.), 0:2 Maximilian Preuß (54.), 0:3 Marcus Schmidt (63.), 1:3 Lukas Elmenthaler (90.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Arne Friedrich, Dario Pötzschke; Zuschauer: 35