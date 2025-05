Dem SV Seegrehna gelang es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 61 Zuschauer waren live dabei.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern Sportstätte Gebrüder Grabsch geboten. Die Wittenberger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Die erste Hälfte des Spiels verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

SV Seegrehna liegt in Minute 49 2:0 vorn

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin Schüler den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Seegrehna hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV GOLPA

SV Seegrehna: Janihsek – Stark, Gäbelt, Schütz (68. Kruse), Trenkel, Jäckel, Krüger, Thauer, Schenke (56. Furchner), Schüler, Henska (56. Geißler)

SV GOLPA: Walther – Burmeister, Schmidt (87. Schröter), Götz, Neumann (66. Krause), Schulze, Kuhne, Micklisch, Kästner (87. Schönerstedt), Werner (66. Reichmann), Jänicke

Tore: 1:0 Christoph Thauer (45.+1), 2:0 Leon Henska (49.), 3:0 Kevin Schüler (84.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Maximilian Thürmer, Piet Rosenthal; Zuschauer: 61