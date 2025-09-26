Fußball-Landesklasse 4: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der SV Seegrehna am Freitag Sportstätte Gebrüder Grabsch in Wittenberg. Der TuS Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch wurden die Fans des SV Seegrehna am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Robin Brandenburg durch die Lappen. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Marc-Lucas Buschmann für Kochstedt traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer legten in der 30. Spielminute nach. Diesmal war Davey-Jerome Richter der Torschütze.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

29 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 6:0 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Trenkel, Schüler, Krüger, Gäbelt, J. Ruprecht, Stark, Böhme (61. F. Ruprecht), Kruse (46. Weise), Geißler, Jäckel

TuS Kochstedt: Jeßner – Böhme, Zabel, Buschmann (68. Denell), Hensen (76. Krieg), Richter (76. Karbath), Ihbe, Krüger, Strokosch (56. Streuber), Landgraf (56. Hein), Resetaritz

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117