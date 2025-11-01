Der SV Seegrehna hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen die SV Germania 08 Roßlau mit 6:8 (3:0).

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau am Samstag 6:8 (3:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wittenberger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Thauer der Torschütze (12.).

Dann konnte Seegrehna einen weiteren Erfolg einsacken. Julian Niklas Gäbelt versenkte den Ball in der 24. Spielminute. Der SV Germania 08 Roßlau war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Stefan Krug traf in der 53. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Wittenbergern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Thauer versenkte den Ball in der 57. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Unentschieden. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer schoss und traf in Spielminute 74 ein weiteres Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Krug versenkte den Ball in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Unentschieden. Der SV Seegrehna konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Thauer versenkte den Ball in Spielminute 80 ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Krug versenkte den Ball in der 81. Spielminute zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Bereits drei Minuten darauf konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Schüler, Kruse, Stark, Schenke, Gäbelt, Trenkel (78. F. Ruprecht), Geißler, Jäckel, Thauer, J. Ruprecht (79. Kohl)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Reichardt (46. Krug), Seiffert (46. Marzian), Berke, Hagendorf, Fleischer (77. Möbius), Michaelis (27. Franzel), Müller, Mieth, Ruge

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80